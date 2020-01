Courmayeur e Cervinia le località turistiche più costose nel periodo natalizio

Trascorrere le vacanze natalizie a Courmayuer o Cervinia costava 171 euro a notte a dirlo è "Likibu: Le località italiane più costose di Natale 2019" che mostra le località italiane dove costa di più prenotare un casa o appartamento vacanze durante il periodo natalizio.

A pari merito le due belle località valdostane, si aggiudicano il secondo posto in classifica come località più costose durante il periodo natalizio. Infatti, il costo di una notte in uno chalet o appartamento a Courmayeur e Cervinia arriva ad aggirarsi intorno ai 171euro. Prezzo giustificato dalla bellezza dei posti, Courmayeur ai piedi del Monte Bianco e Cervinia alle falde del Cervino, hanno molto da offrire sia a chi ama lo ski che a coloro che non lo praticano, come: spettacoli, locande, musei ed escursioni.

Ma Cortina D’Ampezzo è la prima in classifica con 238 euro notte. La località italiana più desiderata e frequentata da italiani e stranieri durante le vacanze natalizie è proprio Cortina d'Ampezzo. Motivo per il quale il prezzo medio di un appartamento o chalet per le vacanze arriva a costare in media 238€ a notte. D’altra parte “la perla delle Dolomiti” offre ai suoi visitatori più di 140 km di piste da sci, circa 80 km di sentieri di fondo per divertirsi durante il giorno e una vasta offerta di locali per scatenarsi la notte.

E poi Livigno (165€/notte) e Venezia (159€/notte) la città più romantica d’Italia, vera calamita per i turisti italiani e stranieri durante tutto l’anno. Ma gli esclusivi party di capodanno, i ristoranti alla moda, la musica in piazza, le luci e gli addobbi creano un’atmosfera vivace che rendono Venezia una delle destinazioni più costose durante il periodo natalizio.

Dopo Venezia ecco Valtournenche (158€/notte), altra destinazione valdostana ad aggiudicarsi un posto tra le 10 destinazioni italiane più costose dove passare il Natale.