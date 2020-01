Verrès: 1 mln per lavori ex Brambilla

Pareggia sulla cifra di 5 milioni 551 mila euro il bilancio previsionale 2020 di Verrès, approvato a maggioranza dal Consiglio comunale. La quota per gli investimenti ammonta a 1 milione 258 mila euro, di cui circa 950 mila sono destinati alla riqualificazione dell'area dell'ex cotonificio Brambilla, oggi polo scolastico. Sono poi previsti fino a 120 mila euro da eventuali finanziamenti per bandi Gal a cui l'amministrazione si è impegnata a partecipare. La parte restante è finalizzata alla manutenzione di scuole, immobili e strade.

"Speriamo che la Regione sblocchi il suo bilancio, auspicando che rivedendolo possa destinare altre risorse senza vincoli ai Comuni", sottolinea il sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi. Riguardo alle tariffe sulla refezione scolastica, ricorda il primo cittadino, "sono già state ridotte di 50 centesimi a pasto sia per la mensa della scuola dell'infanzia sia per quella primaria, come anche i buoni mensa delle scuole secondarie".