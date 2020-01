Niente sanzioni per chi non accetta pagamenti elettronici

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 157/2019 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.124/2019, c.d. “Decreto Fiscale”.

Con la legge di conversione sono state apportate diverse modifiche al testo originario del Decreto. Tra le altre, si segnalano:

• la soppressione della sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta di credito o di debito (dunque, sebbene l’obbligo di dotarsi del POS rimanga tutt’ora vigente, gli esercenti che non accetteranno il pagamento elettronico non subiranno l’irrogazione di alcuna sanzione);

• lo slittamento dell’inizio della lotteria degli scontrini dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020 e, sempre in tema di lotteria, la soppressione della norma che introduceva una sanzione amministrativa per l’esercente che al momento dell’acquisto avesse rifiutato il codice fiscale del cliente o non avesse trasmesso i dati della singola cessione o prestazione all’Agenzia delle Entrate. Per completezza è bene segnalare che, in luogo di detto trattamento sanzionatorio, è stato previsto che il contribuente potrà segnalare l’eventuale rifiuto di cui sopra nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

