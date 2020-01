Aosta: Per la Lega Centoz svende gli impianti sportivi degli aostani

La Lega Vallée d’Aoste scrive di apprendere "con stupore la notizia della messa in vendita, da parte del Comune di Aosta, del complesso sportivo situato in località Montfleury".

Il complesso, un’area di 3.250 metri quadri di impianti e servizi tra cui un bar-ristorante di 260 mq, un appartamento di 70mq e due campi, è stato messo all’asta con la cifra di partenza di 247.550 euro, sulla base di una valutazione di cui non sono state pubblicate le risultanze.

L’impianto era già stato oggetto - e lo è tuttora e lo sarà in futuro - di attento monitoraggio da parte del gruppo Lega in Consiglio comunale a causa dei numerosi vantaggi di cui aveva goduto il ventennale concessionario, ora gestore in proroga da oltre quattro anni.

"Questa ennesima svendita del patrimonio pubblico - si legge in una nota della Lega - arriva dopo aver affittato la stessa struttura a cifre irrisorie e dopo che si è accertato che tutto l’immobile necessità di ingenti lavori di ristrutturazione mai eseguiti sempre dall’attuale gestore".

Per la Lega l'episodio "è un’ulteriore conferma, al di là di ogni valutazione ulteriore e successiva, della disastrosa gestione del patrimonio e degli impianti sportivi da parte dell’amministrazione Centoz. Amministrazione che, stranamente, dismette un bene che fino a poco tempo fa veniva presentato come strategico a pochi mesi da quelle eventuali elezioni (se non interverrà prima il commissariamento per infiltrazioni ‘ndranghetiste) che vedranno gli Aostani poter infine liberarsi dalla decennale malagestione che ha ridotto la loro città in ginocchio".