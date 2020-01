Dopo Giorgio Pasotti Courmayeur attende Michele Placido

Davanti ad un pubblico attento e a tratti divertito Giorgio Pasotti ha raccontato sabato al Centro congressi di Courmayeur, attraversa la storia di alcuni personaggi del teatro e della letteratura e le varie epoche, gli aspetti della vita dell’uomo quali l’essere, l’apparire, l’amore, il futuro.

Forza, il peggio è passato, questo il titolo dello spettacolo, ha messo in evidenza le innumerevoli contraddizioni dell’individuo. Il dover vivere le ingiustizie, i dolori e il destino, sono stati messi in scena con ironia e anche con una profonda analisi dell’umano sentire in rapporto alle problematicità della vita quotidiana.

Dopo Giorgio Pasotti, a ‘Courmayeur che spettacolo’ è la volta di Michele Placido, che il 18 gennaio porterà a Courmayeur la sua, Serata Romantica con le musiche originali firmate da Davide Cavuti. Serata Romantica è un viaggio attraverso la parola e la musica con leit-motiv l’Amore e nel quale uno dei più grandi attori del nostro cinema e del teatro, Michele Placido, sarà accompagnato dalle musiche del maestro Davide Cavuti (suo storico collaboratore e compositore di cinema e di teatro).

Durante lo spettacolo, si potrà assistere all’interpretazione dei testi più emozionanti scritti dai grandi poeti senza tempo.