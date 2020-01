Bimbo trovato morto nel carrello di un aereo proveniente dalla Costa d'Avorio

Il cadavere di un bambino "di una decina d'anni" è stato ritrovato stamattina nel carrello di un aereo di Air France atterrato all'aeroporto parigino di Roissy Charles de Gaulle in provenienza da Abidjan, in Costa d'Avorio.

Pare chi il bambino si fosse nascosto nel carrello per poter arrivare in Francia, dove la comunità ivoriana è numerosa, forse per raggiungere dei parenti. All'arrivo, però, la tragica scoperta. Ancora nessuna notizia sulle cause della morte, forse sopraggiunta per assideramento.

“Al di là della tragedia umana, ciò indica una grave violazione della sicurezza all’aeroporto di Abidjan”, ha detto una fonte di sicurezza ivoriana a Le Parisien, chiedendosi come un bambino di 10 anni sia stato in grado di nascondersi in un aereo e se ha beneficiato della complicità di un adulto".