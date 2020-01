Commissione al lavoro per analizzare bilancio regione

La seconda Commissione "Affari generali" proseguire l'analisi del documento di economia e finanza regionale e dei disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020-2022.

«La riunione di questo pomeriggio è stata positiva - riferisce il Presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis (SA) - perché il bilancio è stato oggetto di alcuni chiarimenti dal punto di vista tecnico grazie alla presenza dei dirigenti dell'Assessorato delle finanze. Nei prossimi giorni ci sarà fornito un quadro di raffronto tra il 2019 e il 2020 che sarà utile per poter definire eventuali proposte modificative rispetto al bilancio che è stato scaricato dalla Giunta, in modo da arricchirlo e rispondere alle richieste avanzate dai soggetti auditi in Commissione. Venerdì 10 gennaio, alle ore 9, ci riuniremo nuovamente: dopo gli approfondimenti che abbiamo richiesto agli uffici, i gruppi consiliari potranno mettere a disposizione le loro iniziative di modifica o di integrazione che potranno essere utili a un percorso di condivisione del documento.»