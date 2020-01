Aosta: Centoz il munifico liquida premi non dovuti al CdA Aps che paga i master ai membri del CdA

Se la cosa non fosse seria c’era da ridere ad assistere alla riunione della Commissione del Consiglio comunale convocata per sentire il CdA dell’Aps che si è attribuito dei premi di risultato e pagato un master alla vice presidente Antonella Barillà, nominata dal sindaco a dirigere l’azienda, ma che per essere ancor più all’altezza si è iscritta ad un master dal costo a sorpresa.

Pietro Verducci

Questo è quanto era già emerso in un’interpellanza ed una mozione presentata dai consiglieri Pietro Verducci ed Etienne Andrione che hanno messo all’angolo il sindaco il quale ha dovuto ammettere i suoi errori. Errori che partono da lontano; dall’indomani delle elezioni comunali quando nominò indebitamente il Segretario Comunale che poi ha dovuto fare le valige.

Oggi si è riunita la Commissione e non sono bastati 50 lunghi e non previsti minuti di presentazione delle attività di A.P.S. per chiuderla a tarallucci e vino: alla fine il presidente Carlo Franco, ha dovuto ammettere che l’indennità di risultato, di 12.000 euro lordi totali per i tre consiglieri di amministrazione di A.P.S., deliberata dal socio, vale a dire il Comune e quindi il Sindaco Centoz, non era giuridicamente supportata da nessun atto valido. I soldi saranno quindi restituiti come deliberato dalla stessa Assemblea del socio, ovvero dal sindaco, nell’ultimo giorno del 2019.

Una svista del sindaco che, da socio unico, aveva deciso che l’indennità di risultato si applicasse solo al C.d.A. scaduto nell’agosto del 2018 e non al nuovo. Poveri nostri soldi!

Un dettaglio sfuggito che lo ha condotto ad apporre - senza riflettere, ça va sans dire - la sua firma per l’erogazione dell’indennità che dovrà essere ora rimborsata al Comune.

(nella foto a destra Etienne Andrione) Ma nella riunione congiunta di oggi della IVa e Va commissione sono emerse altre prove di un’amministrazione - quella di A.P.S. compresa - ormai senza guida. La questione riguarda il ‘welfare aziendale’, ovvero buoni acquisto per un ammontare di circa 30mila euro da destinare ai 73 dipendenti. Si tratta di buoni gestiti da una società che si è ‘dimenticata’ di inserire tra i fornitori anche esercizi commerciali di primaria importanza. Dimenticanza alla quale pare sia in corso il rimedio.

Nel corso della riunione delle due commissioni è poi emersa l’ipotesi di incompatibilità del presidente in quanto faceva parte del Collegio Sindacali. La legge prevede che chi fa parte del collegio sindacale non può far parte del CdA se non è trascorso almeno un anno tra un incarico e l’altro. Pare invece che Carlo Franco abbia lasciato il Collegio sindacale due giorni prima di essere nominato presidente. Un fatto analogo è accaduto alla società in house di Courmayeur che recentemente ha registrato le dimissioni del Presidente.

La radiografia sull’Aps proseguirà mercoledì prossimo con l’audizione dei dirigenti della società da parte della quinta commissione presieduta da Luca Lotto (nella foto con Di Maio). Il CdA infatti non ha permesso alla commissione di prendere visione di documenti concernenti l’attività svolta; la cosa ha indispettito Luca Lotto che l’ha fatto notare anche perché è stato impedito ad un organo di controllo di vigilare sull’operato dell’Aps.

I documenti già in possesso della Commissione saranno trasmessi alla Corte dei Conti e tra i documenti vi saranno anche quelli relativi al master che il CdA ha pagato alla vice presidente Barillà. Dai nuovi documenti potrebbero emergere altre situazioni a dir poco imbarazzanti per la Giunta Centoz.

I consiglieri Verducci, primo firmatario della mozione oggi discussa, e Andrione, autore di un’interrogazione, non mollano l’osso e vogliono mantenere la luce accesa su una vicenda poco edificante; quella luce che manca nei lampioni di Aosta e che sarebbe tempo di spegnere su quella che Andrione e Verducci definiscono: “la peggiore amministrazione del Capoluogo del secondo dopoguerra”.