Convenzione Russia-Liceo Botta di Ivrea per insegnamento lingua russa

Il Liceo “Carlo Botta” ha stipulato con il ministero della Pubblica Istruzione della Russia, un piano di sviluppo didattico per l’insegnamento della lingua russa in Italia e attraverso la professoressa Anna Kochyhan dell’Università di Rostov sul Don, è stata consegnata al Liceo una targa posta nell’atrio del Liceo che identifica la scuola eporediese come sede ufficiale di piattaforma di formazione linguistica in Italia, garantendo la certificazione linguistica ai livelli A1, A2, B1, B2, PC1 e PC2.

“I nostri studenti - afferma la docente di russo Valeria Kochyan - grazie a questo accordo hanno la possibilità di avere libri di testo e un programma di studio allargato ai viaggi di studio che nel tempo sono diventati una realtà per il Liceo eporediese".

I viaggi di studio sono in programma nei mesi di aprile a San Pietroburgo e in genere nel mese di luglio all’università di Rostov sul Don, cofinanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione della Russia per diffondere lo studio e la conoscenza della lingua e cultura russa.

Sempre per quanto concerne la didattica, la docente spiega che "è in via di sviluppo in Russia una corrente di studio per identificare la tipologia di studente che si ha davanti. Recenti studi hanno ipotizzato due canali d’apprendimento che coincidono con due tipologie di studente: il primo privilegerebbe il canale dell’orecchio e cioè un apprendimento uditivo, mentre un secondo tipo di studente privilegerebbe l’apprendimento visivo".

Con il prossimo anno scolastico partirà anche al Liceo Carlo Botta Ivrea la sperimentazione su questo nuovo modo di fare apprendimento.