Campagna di screening del tumore al colon-retto ‘Il bello di scoprirsi sani come pesci’

Gli utenti, residenti nel Comune di Aosta, a cui è finalizzato lo screening hanno ricevuto (o stanno per ricevere) una lettera da parte del proprio Medico di famiglia che li invita ad effettuare l’esame di screening per la ricerca di sangue occulto nelle feci.

Il programma di prevenzione – attivato dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e dall’Azienda Usl – prevede controlli gratuiti ogni due anni, per la popolazione compresa tra i 50 e i 74 anni di età.

L’esame consiste nell’effettuazione di un esame di ricerca di sangue occulto nelle feci (occulto: non visibile se non con apposita apparecchiatura per la diagnostica).

L’utente che riceve la lettera viene invitato a ritirare un flaconcino in cui inserire una quantità minima di feci e a riconsegnarlo prima possibile (non oltre sette giorni) presso una delle farmacie che aderiscono allo screening, presenti nel Comune di Aosta.

In seguito, se l’esame è negativo, sarà inviata una lettera al domicilio dell’utente. Se, invece, si evidenzia la presenza di tracce di sangue, l’utente sarà contattato dal personale della struttura di Endoscopia digestiva per la prenotazione di un esame più approfondito e per tutte le informazioni necessarie.