LA VALLE D'AOSTA IN EUROPA: Un milione di euro per progetti innovativi di mobilità sostenibile

Doppia la sfida che Valle d’Aosta, Francia e Vallese svizzero hanno voluto raccogliere con il Progetto Parcours Itinérants autour du Mont-Blanc, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Alcotra: sperimentare nuovi servizi di mobilità sostenibile sull’area transfrontaliera dell’Espace Mont-Blanc, adottando nuovi strumenti per finanziare l’innovazione nelle imprese.

Proprio queste ultime, sia italiane sia francesi, hanno partecipato all’evento di dicembre 2019 che ha sancito la conclusione della fase preliminare di consultazione del mercato, lanciata ufficialmente in ottobre. La partecipazione è un’evidente manifestazione dell’interesse che le imprese hanno nel concorrere all’aggiudicazione di circa 1 milione di euro che l’Unione europea mette loro a disposizione per investimenti cofinanziati Piano integrato territoriale Parcours.

Lo strumento utilizzato è il Partenariato per l’innovazione, che prevede sostanzialmente tre fasi. La prima - appena conclusa - dove le imprese manifestano un loro interesse, presentando alcune prime idee. La seconda - lanciata indicativamente nel febbraio 2020 - prevede la formulazione da parte delle imprese di proposte concrete dei servizi che si intenderebbero realizzare, in funzione di un capitolato che espliciterà i bisogni dell’area e cercherà di integrare anche gli esiti delle riflessioni emerse sulle prime sette proposte pervenute e presentate nell’evento del 6 dicembre. Queste spaziano dai servizi per biciclette a pedalata assistita a soluzioni alternative di trasporto o infrastrutture 100% digitali.

Queste proposte sono già state valutate da un team transnazionale, composto da consulenti giuridici ed economici oltre a specialisti in mobilità sostenibile, che sta accompagnando l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, capofila del partenariato transfrontaliero, nella predisposizione del capitolato definitivo. Una volta presentate le varie proposte di partenariato per l’innovazione, una Commissione ne valuterà la qualità e, successivamente, sarà avviato un vero e proprio dialogo con le imprese/raggruppamenti proponenti al fine di migliorare le offerte stesse.

A conclusione del dialogo, l’aggiudicazione alla migliore proposta o, se compatibile con il budget a disposizione, anche a più di una. Il partenariato per l’innovazione è una procedure aperta che permette realmente alla Stazione appaltante di finanziare progetti innovativi, non ancora disponibili sul mercato, di appropriarsi dei risultati ma di lasciarne, nel contempo, la proprietà intellettuale alle Aziende che potranno, così, commercializzarli. Questo partenariato per l’innovazione stimolerà le imprese a mettersi in rete, per offrire uno o più servizi adattati ai bisogni dell’area progetto. (La Valle d'Aosta in Europa)