Le magiche sculture di Calder per il pubblico di Enfanthéâtre

‘Quando ero piccolo possedevo molti giocattoli, ma non ne ero mai soddisfatto. Ogni giorno vi aggiungevo fil di ferro, rame o altri materiali... Più tardi ne ho costruiti di più complicati, ricchi di meccanismi.’ Le parole di Alexander Calder e le sue ingegnose sculture aiutano a capire le ragioni che portano un artista a creare. Ed è questo l’obiettivo di “I Giochi dell’ingegner Calder”, della Compagnia bolognese “La Baracca – Testoni Ragazzi che segna la ripresa, sabato 11 gennaio al teatro Giacosa, di “Pillole di Enfanthéâtre”.

Lo spettacolo, adatto a partire dai tre anni, è dedicato al celebre scultore Alexander Calder che nella sua carriera di geniale inventore si cimentò anche nella creazione di inconsueti giocattoli. Immaginiamo l’officina di uno scultore un po’ strano, che sembra più un fabbro che un artista, perché usa il martello e non il pennello.

Ascoltiamo le sue storie, divertiamoci con lui e con i suoi giochi fantastici e lasciamoci andare a quel mondo strano che costruirà attorno a noi. Uno spettacolo dedicato a Calder, cacciatore di uccelli di ferro, orologiaio accordato dal vento, scultore del tempo, equilibrista stabile e mobile, ingegnere giocoso che si è fermato a guardare il movimento.

Il costo dei biglietti dello spettacolo, in scena alle 15, è di cinque euro per gli adulti e di tre euro per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età.