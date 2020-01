La Valdostana Maison Bertolin rilancia le eccellenze agroalimentari fatte in VdA

Oltre ai classici salumi della tradizione come il teteun, la motzetta e il Gran Bocon che Bertolin da sempre propone alla propria clientela con le carni di filiera autoctona, la nuova linea “La Valdostana” vede un ritorno alle origini per lo storico salumificio che dal 1957 stuzzica i palati con il gusto tipico della norcineria della Vallée.

Bertolin, infatti, vede l’inizio della sua storia con la macelleria al centro del paese con i nonni Guido e Osvalda e oggi torna a proporre la carne fresca al dettaglio ai propri clienti, come spesso accade nella vita si torna alle origini, edificando sul passato e sulla storia il proprio futuro.

Questa proposta arriva, però, in una chiave del tutto innovativa, moderna e ICT, contraddistinta in particolar modo dalla metodologia di confezionamento: Lo Skin Questo packaging non è solo innovativo e performante per un’ottima conservazione dei tagli di carne fresca, alla quale possiamo garantire una shelf-life di 30 giorni, ma permette una maggiore tenerezza e una conservazione delle caratteristiche organolettiche del prodotto.

Lo skin rappresenta, inoltre, un ulteriore passo in avanti della Maison Bertolin, da sempre attenta alla tutela ambientale, verso un confezionamento eco-friendly totalmente riciclabile e rispettoso della natura. A seguito di una prima fase di prova, la confezione in plastica riciclata lascerà spazio ad una confezione in cartoncino, in un’ottica ancor più plastic-free che ben si accompagna con la naturalezza della carne di filiera controllata periodicamente.

Da oggi si potranno trovare allo scrigno dei sapori, il punto vendita della Maison Bertolin e presto nei migliori negozi ristoranti