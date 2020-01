Morti sospette, una vittima per edema polmonare

E' stato un edema polmonare a provocare la morte di Christian Cannizzo, di 43 anni, di Milano, trovato senza vita nel fine settimana a Quart, dove era in vacanza. Lo ha stabilito l'autopsia svolta oggi: per accertare con esattezza le cause è necessario attendere gli esiti degli esami tossicologici, attesi nelle prossime settimane.

Mercoledì è in programma l'autopsia sul corpo del secondo quarantenne vittima di un altro malore improvviso, a distanza di poche ore e sempre in media Valle: Giorgio Melaccio, di 40 anni, che viveva ospite in una struttura ricettiva a Fénis.

I due in apparenza non si conoscevano. Il pm Luca Ceccanti ha aperto due fascicoli per morte come conseguenza di altro reato, con l'ipotesi - tutta da verificare - che all'origine dei decessi ci possano essere cessioni di stupefacenti. Indagano i carabinieri di Nus in collaborazione con il Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent. Al vaglio, tra l'altro, gli ultimi contatti avuti dai due prima della morte.