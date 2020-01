I due formi della Lega

La Lega è l’unico partito che ha ufficialmente un ufficio stampa ed il suo addetto è Simona Campo, insegnate scolastica e già dirigente del Pd.

Per denunciare le ricadute che ha nelle attività delle Valle la mancata approvazione del Bilancio 2020 della Regione ha postato su fb alcune considerazione che pubblichiamo:

“UN RIENTRO AMARO PER LE SCUOLE...

Nella seduta del Consiglio regionale di fine dicembre, grazie a qualche Consigliere troppo preoccupato di tornare a elezioni e perdere la tanto amata poltrona, non è stato approvato il bilancio regionale mandando così la nostra Regione in esercizio provvisorio.

Con l'esercizio provvisorio anche i fondi che arriveranno alle scuole saranno un dodicesimo dei fondi percepiti l'anno precedente. Quei soldi saranno destinati quindi unicamente alle attività essenziali (gestione della segreteria, robe così).

Questo vuol dire che tutte le attività che le insegnanti avevano preventivato per i propri alunni non verranno effettuate.

Niente laboratori, niente gite, niente musei. Niente.

A questo si sommano le attività finanziate con il fondo di istituto che, per errore di qualcuno, non è stato stanziato nei mesi di ottobre/novembre. Questo significa che, per le numerose attività aggiuntive che i docenti fanno per migliorare l'offerta formativa delle scuole, nessuno verrà pagato.

La Stampa questa mattina parla di "tempi incerti" per l'approvazione del bilancio.

La mia preghiera, in questa mattina in cui il ritorno a scuola diventa più amato del solito, è di mettervi una mano sulla coscienza approvare questo bilancio e poi, per porre fine a questo stallo, dimettervi subito dopo.

Ne va del futuro dei vostri figli”. (fine post)

Sicuramente Simona Campo ha scritto in scienza e coscienza, ma presa dall’agone politico ha dimenticato che fu proprio la Lega e Mouv a proporre il ricorso all’ esercizio provvisorio in attesa di trovare una comunità di intenti tra tutte le forze politiche scombussolate dalla crisi politica. E perché Simona Campo non si ha spiegato ai suoi dei disagi provocati dall’esercizio provvisorio?