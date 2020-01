Oltre 6,5 milioni di euro per valorizzazione sito archeoculturale Aosta est

Mettere in evidenza una zona della città che contiene valenze architettoniche, artistiche e archeologiche, da considerare come patrimonio di elevato valore culturale, da conoscere, da conservare/restaurare e da valorizzare e rimettere nel circuito di visita cittadino. E’ l’obiettivo del progetto Aosta Est che comprende Area del Teatro romano e della Porta Praetoria che prevede un investimento di oltre 6,5 mln di euro.

Nei giorni scorsi, il Presidente della Regione, Renzo Testolin, nell’esercizio ad interim delle funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, ha presentato alla Giunta regionale lo studio di fattibilità tecnico economica inerente al progetto di valorizzazione del comparto cittadino denominato Aosta est (Area del Teatro romano e della Porta Praetoria), nell’ambito del progetto di investimenti per la crescita e l’occupazione FESR 2014/20, propedeutico alla realizzazione di un nuovo percorso archeologico all’interno della zona est della città di Aosta per una maggiore fruibilità e conoscenza del patrimonio culturale.

Con la valorizzazione del sito, i monumenti compresi nell’area non sono intesi come beni singoli ma diventeranno un sistema di beni monumentali nella vita quotidiana della città. Di più, sarà ampliata e diversificata l’offerta turistico-culturale “migliorando la fruizione pubblica dei beni monumentali anche con nuove forme di comunicazione e promuovere una corretta tutela attiva mediante il progressivo coinvolgimento e fidelizzazione della popolazione locale”.

Il progetto di fattibilità elaborato da ‘Cibinel-Laurenti-Martocchia architetti associati’ e Zeroa4uno ingegneria, mette in evidenza una zona di Aosta che contiene valenze architettoniche, artistiche e archeologiche, “da considerare come patrimonio di elevato valore culturale, da conoscere, da conservare/restaurare e da valorizzare e rimettere nel circuito di visita cittadino. In definitiva l’ obiettivo fondamentale è quello di avvicinare il grande pubblico al patrimonio culturale migliorandone la fruizione e nel contempo incrementare l’offerta turistico-culturale della Regione”.