Cogne: Premio speciale ai ragazzi del Cea al concorso letterario Quando a Cogne

La sala del Consiglio Comunale del Municipio di Cogne è stata teatro della premiazione dell’Edizione 2019 del Concorso Letterario “Una storia nel mio paese”, organizzato dalla Biblioteca Comunale.

Come avvenuto per le precedenti edizioni, la Commissione di valutazione ha fissato un tema specifico per gli elaborati: "Quando a Cogne"; gli autori hanno pertanto sviluppato tale tematica, con la messa a punto di interessanti elaborati.

La Commissione giudicatrice, composta essenzialmente da insegnanti di materie letterarie, dopo aver valutato gli elaborati sia a livello formale che contenutistico, ha attribuito i premi.

Per la sezione A – ragazzi, il primo premio è stato assegnato a Un Natale di tanti anni fa di Daisy Cignarelli, per la capacità della giovane autrice di celebrare il valore e il calore della famiglia attraverso un elaborato basato sulla ricerca storica.

Per la sezione B – adulti, il primo premio è stato assegnato a Gli spiriti della montagna di Enrica Poggio, per la capacità dell’autrice di rielaborare un’antica leggenda di Cogne ed evidenziare la necessità di rispettare la Montagna, compagna di vita delle genti valdostane; il secondo posto è andato al testo Il fuoco di San Giovanni di Sergio Cocco, per aver saputo ricordare con forza le attese, le emozioni e la gioia legate alle antiche tradizioni di Cogne; il terzo premio è stato assegnato a Quando a Cogne si fa sera di Licia Allara Canepa, per la capacità dell’autrice di veicolare il ricordo di tempi passati e persone amate in un racconto dai toni onirici ricco di emozioni.

La Giuria ha assegnato un Premio Speciale ai ragazzi del Laboratorio di Scrittur a Creativa del C.E.A. (Centri Educativi Assistenziali) di Aosta, che hanno voluto partecipare al Concorso Letterario con un intenso ed emozionante elaborato dal titolo Un matrimonio nel 1950.

"L'iniziativa - ha commentato l’Assessore alla Cultura del Comune di Cogne e Presidente della Commissione della Biblioteca, Eleonora Trento - vuole rappresentare l'occasione per i residenti e per i nostri ospiti di tradurre in un elaborato narrativo le proprie sensazioni ed emozioni, ogni anno declinate secondo tematiche differenti, ma sempre legate alla propria esperienza di vita a Cogne". (nella foto Eleonora Trento)

Visto il successo dell'inziativa la Biblioteca organizzerà il concorso anche nel 2020. "L'obiettivo - ha anticipato l'assessora - la valorizzazione dei testi vincitori delle sei edizioni per mezzo di una pubblicazione".

Eleonora Trento