Gli Arbitri-Befana in corsia al Beuaregard per portare sollievo ai piccoli degenti

“Un piccolo gesto di vicinanza, ma dedicare un po’ del nostro tempo altri si riceve di più di quanto si dona. Siamo una realtà piccola nei numeri, ma, forse proprio per questo motivo, ci sentiamo una vera famiglia e la circostanza che l’iniziativa si stata voluta e organizzata dai ragazzi dell’ultimo corso mi rende ancora più orgoglioso”.

Ugo Navillod, presidente della Sezione Arbiitri Valle d’Aosta, spiega così a nome di tutti i direttori di gara valdostani l’iniziativa l’arbitro in corsia per portare ai piccolo degenti nel reparto pediatrico dell’ospedale Beauregard di Aosta.

Approfittando della pausa dei campionati per le feste natalizie, gli arbitri Giacomo Resta, Christian Guzzi, Roberto Rossetti, Sara Lucia, Ayoub Hijri con il presidente Navillon hanno portato, in occasione della Befana hanno dedicato alcune ore ai bambini portando loro giochi e dolci.

Una bella iniziativa che ha fatto felici i bimbi.

“Tutto è nato dalla proposta di un ragazzo diventato arbitro da pochi mesi, Giacomo Resta. Un giorno mi ha chiamato e mi ha detto di questa idea: ne ho parlato con il direttivo e, in pochi minuti, la decisione è stata presa – dice il Presidente sezionale Ugo Navillod – Si dice che per essere grandi arbitri bisogna essere prima grandi uomini. Ne sono convinto: la condivisione e l’attenzione verso il prossimo sono caratteristiche che ci devono unire tutti, perché, anche nella quotidianità ciascuno di noi è considerato dalla società come ‘l’arbitro’, sono quindi i comportamenti nella vita di tutti i giorni a rivestire la più grande importanza”.

Infatti, per dei bambini, la malattia ed il ricovero sono eventi traumatici, ancor più nei giorni di festa. “Il nostro – dicono soddisfatti gli arbitri/befana - è stato Un calcio alla noia regalando e regalandoci un pomeriggio di giochi in reparto, palloni, fischietti ed allegria, nell’auspicio che tutti i piccoli degenti possano vincere la partita più importante, quella che porta alla guarigione ed alla felicità”. E l’iniziativa è stata apprezzata dalle famiglie e dai piccoli degenti.