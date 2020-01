La Valle d'Aosta una delle tre Regioni ancora senza Assessori alla Gentilezza

La delega alla Gentilezza è stata riconosciuta la prima volta nel mese di Giugno 2019.In pochi mesi hanno già aderito 80 i Comuni in tutta Italia nominando un Assessore alla Gentilezza. Restano scoperte soltanto Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e l’Umbria.

La delega alla gentilezza può essere riconosciuta dal Sindaco ad un assessore, o un consigliere.L’Assessore alla Gentilezza richiesto anche dai bambiniIn alcuni Comuni come Cimone (Tn), Trani (Bt) e Torre Annunziata (Na) sono stati i bambini insieme alle proprie insegnanti, con la speranza di accrescere la felicità di tutti i cittadini, a richiederne la nomina al proprio Sindaco, che con sensibilità li ha accontentati. L’Assessore alla Gentilezza contribuisce oggi, a formare la società del domani.

Il ruolo dell’Assessore alla Gentilezza nelle Comunità Locali

Il ruolo dell’Assessore alla Gentilezza, come dimostrato in questi primi mesi di operatività, è quello di contribuire con azioni concrete al benessere delle comunità locale. Proponendo un approccio alla politica più vicino ai cittadini e coerente con la gentilezza, intesa come insieme di valori utili a garantire e tutelare il bene comune.

Essendo un assessorato privo di portafoglio, per sostenere il welfare comunitario si avvale dell’innovazione sociale, della creatività, della condivisione e della collaborazione (intesa come capacità di fare e coinvolgere la comunità), in questo modo si intende contribuire a renderlo indipendente dalla crescita economica; per essere felici basta...un po’di gentilezza.

L’assessore alla gentilezza un’opportunità per lo sviluppo economico locale…ed oltre

In alcuni casi è la gentilezza ad essere un’opportunità per sostenere uno sviluppo economico etico, rispettoso della comunità locale e dei lavoratori. Vedi l’esempio di Carcare (Sv) col biscotto Gentilino. L’operato dell’Assessore alla Gentilezza si è concentrato sinora sulla Comunità Locale, ma in futuro è auspicabile che la delega sia riconosciuta anche a beneficio delle comunità regionali, di quella nazionale.

Il ruolo della Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza

L’operato di un assessore alla gentilezza riguarda il benessere della propria comunità di appartenenza, ma rappresenta anche uno stimolo per diffondere le buone pratiche in altri territori, a beneficio di un numero sempre maggiore di cittadini; per generare questo effetto moltiplicatore è stata creata la Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza (assessoriallagentilezza.it), coordinata dall’Associazione di Promozione Sociale Cor et Amor, col supporto dell’Associazione Mezzo Pieno, che si è posta al servizio degli Assessori alla Gentilezza per supportarli nel fare conoscere le azioni attuate, nello stimolare la realizzazione di nuove, nel favorire la comunicazione e la condivisone delle azioni svolte tra assessori affinché possano essere riproposte su più territori, oltre a favorire la collaborazione tra assessori alla gentilezza di uno stesso territorio per iniziative comuni.

Alla fine del mese di Novembre la Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza ha coordinato una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, dal titolo “Alla Violenza diciamo: No, grazie!” a cui hanno preso parte molti Assessori alla Gentilezza. I cittadini possono condividere proposte di azioni sociali anche innovative per il benessere delle Comunità locali con la Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza scrivendo ad info@assessoriallagentilezza.it che provvederà a comunicarle agli Assessori alla Gentilezza per essere concretizzate.

La gentilezza messa in pratica in diversi ambiti della Comunità Locale

Analizzando le azioni comunitarie concretizzate negli ultimi due mesi dagli Assessori alla Gentilezza, molti dei quali ricoprono anche altre deleghe, è emerso che la gentilezza può essere applicata a differenti contesti della vita comunitaria: arredo urbano, cultura, sicurezza stradale, promozione del territorio, crescita economica, turismo, solidarietà, socializzazione, ambiente. Per riconoscerla meglio, la gentilezza è stata identificata col colore viola.