Donna estratta dall'auto da gruppo taglio vigili del fuoco

E' stato necessario l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta al completo con 6 unità, per estrarre una donna rimasta incastra nell'auto a causa di un incidente stradale.

Lungo la strada statale 26 nel comune di Pre Saint Didier una Kia Picanto guidata da una donna, scendendo verso Aosta, si è scontrata con un Mercedes Vito sul quale viaggiava un padre con due bambini rimasti illesi.

Per poter operare in sicurezza è stato necessario interrompere temporanea la viabilità. Le forze dell’ordine hanno provveduto ad istituire una viabilità alternativa temporanea per i veicoli più leggeri, ultimate le operazioni di soccorso e, dopo aver ripristinato la sicurezza dello scenario, la strada è stata parzialmente riaperta a senso unico alternato per permettere la circolazione del traffico pesante e dei pullman.

Le operazioni si sono concluse ed è stata ripristinata la normalità dopo circa 1 ora.