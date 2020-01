Villeneuve: Un barriera provvisoria per mettere in sicuerzza abitazioni sotto frana

Dopo una prima analisi degli eventi occorsi venerdì 27 dicembre e mercoledì 1° gennaio, i tecnici hanno descritto le lavorazioni attualmente in corso e quelle programmate: in questa prima fase, prosegue il lavoro di consolidamento del pendio della frana più instabile con il posizionamento di una prima barriera provvisoria con funzione di contenimento al fine di permettere all’impresa di effettuare gli interventi di bonifica.

Successivamente, i progettisti hanno programmato una combinazione di lavori volti al consolidamento in parete e al posizionamento di una barriera paramassi definitiva.

Nel corso degli interventi, sarà inoltre valutata la possibilità di restringere l’attuale zona di evacuazione.Il sollecito intervento da parte del Sistema Protezione civile della Presidenza della Regione, della struttura Attività geologiche dell’Assessorato regionale delle Opere pubbliche e Territorio, delle Forze dell’ordine, del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, i Vigili del Fuoco volontari di Villeneuve, del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, in particolare la stazione forestale di Villeneuve, che hanno operato sin dall’inizio in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale di Villeneuve, ha permesso di adottare, in tempi celeri, tutte le misure di mitigazione legate al dissesto franoso e di operare per la messa in sicurezza della porzione di paese interessata dall’evento.

Al termine dell’incontro, è stato deciso che verrà calendarizzato un secondo incontro di aggiornamento con le famiglie evacuate in base agli esiti dei lavori.