Saint Vincent: Striscione fascista ma Ciambi ripropone revoca cittadinanza Mussolini

In merito allo striscione riconducibile a ambienti dell'estrema destra apparso nella scorsa notte a Saint-Vincent riferito alla mancata revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e alle dichiarazioni rese da alcuni esponenti dell’opposizione ' dura la presa di posizione di Paolo Ciambi, presidente del Consiglio comunale di Saint Vincent.

"L’opposizione - spiega - ha la maggioranza (9 a 8) in Consiglio comunale a Saint-Vincent e, come da regolamento, può modificare l’ordine del giorno seduta stante come meglio crede: anticipare un punto, cancellarne altri".

Il 30 dicembre scorso l'opposizione al sindaco Mario Borgio ha deliberatamente scelto di non trattare gli altri, compreso il disconoscimento della cittadinanza onoraria a Mussolini. Speiga Ciambi: "Una consigliera di maggioranza, mentre l’opposizione stava abbandonando l’aula, ha chiesto a uno dei consiglieri che si era attardato di discutere almeno il punto 15, ricevendone una risposta negativa". Per il Presidente, dunque, "l'opposizione non può dunque lamentarsi se il loro gesto viene ripreso negativamente dai mezzi di informazione: i nove consiglieri che hanno abbandonato l’aula hanno commesso una leggerezza, devono assumersene la responsabilità e accettarne tutte le conseguenze".

L’atto di conferimento della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è stato rinvenuto solo il 5 dicembre scorso dal cultore di storia locale Piergiorgio Crétier e Ciambi ha iscritto il disconoscimento all’ordine del giorno del primo Consiglio utile.

"Un atto dovuto e nulla poteva far prevedere che l’opposizione avrebbe rifiutato di discutere il punto, suscitando tanto clamore" commenta Ciambi confermando " iscriverò nuovamente all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale il punto sul disconoscimento della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e non dubito che l’assemblea sarà unanime nell’approvarlo".

La seduta sarà convocata con ogni probabilità il 27 gennaio, Giornata della Memoria. Il Presidente Ciambi sottolinea infine "il valore simbolico di tale atto, particolarmente significativo in un momento storico nel quale si impone che le istituzioni colgano ogni occasione per ribadire la ferma opposizione rispetto a ogni fascismo, palese o mascherato. Per quanto mi riguarda, è una priorità. Altri possono pensarla diversamente".