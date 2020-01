Dal 10 gennaio al via iscrizioni alle scuole valdostane anno scolastico 2020-2021

Nella nostra regione c'è tempo dal 10 gennaio al 7 febbraio 2020 per inoltrare la domanda di iscrizione a scuola. L’assessore regionale Chantal Certan ha già inviato a tutti gli istituti la circolare con le indicazioni utili per le famiglie per il nuovo anno scolastico 2020/21.

La piattaforma su cui iscriversi per le scuole della Valle d’Aosta si troverà sul sito della Regione e sarà piattaforma dedicata, diversa da quella nazionale. E’ importante che i genitori abbiano ben presente che altrimenti chi va sulla piattaforma nazionale non potrà accedere in quanto i codici di accreditamento non funzioneranno.

ISCRIZIONI ALTRE SCUOLE ITALIANE

La procedura di iscrizione online sarà disponibile dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2020. Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche sono effettuate dalle famiglie, attraverso una procedura on line. Le iscrizioni on line sono obbligatorie per tutti gli alunni che il prossimo anno scolastico devono frequentare la prima classe della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado.

Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria Veneto). Per le scuole dell'infanzia la procedura rimane cartacea. Per le scuole paritarie resta facoltativa l'adesione al sistema delle 'Iscrizioni on line'.