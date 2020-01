Studenti in movimento, stage aziendali all’estero un progetto scuola lavoro

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 la Regione ha attivato il bando Studenti in movimento – Stage aziendali all’estero, da realizzare nell’ambito del Programma operativo regionale (POR) FSE Valle d’Aosta 2014/20 Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.

L’iniziativa è rivolta alle scuole secondarie di secondo grado, nonché agli Enti e alle Fondazioni che comprendono le scuole paritarie aventi sede nel territorio della Regione Valle d’Aosta, per progetti rivolti agli studenti del secondo ciclo di istruzione, con un finanziamento complessivo di 110 mila euro. L’Avviso pubblico riguarda nello specifico la promozione di periodi di formazione on the job all'estero (paesi dell'Unione europea), presso imprese, altri contesti di lavoro (organismi pubblici, NGO), scuole o centri di formazione professionale che prevedono modalità di apprendimento in contesti lavorativi (work based learning).

“L’iniziativa inserita nell’Avviso pubblico – dichiarano gli Assessori Chantal Certan e Luigi Bertschy, promotori del progetto – rappresenta un’occasione importante per i nostri studenti per sviluppare e approfondire la conoscenza di realtà formative presenti all’estero, consentendo loro di acquisire, oltre alle competenze tecnico-specialistiche, anche competenze trasversali, denominate ‘soft skills’, particolarmente utili in ambito lavorativo.”