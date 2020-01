IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 3 GENNAIO APRÈS-MIDI @AVANTI IL PRIMO@

Tutti parlano di dimissioni dopo avere approvato il bilancio della Regione. L’unionista Lavevaz ha fatto sapere che i consiglieri dell’UV (quanti?) firmeranno quando ci saranno già 12 firme sul foglio di dimissioni. Av ha proposto di votare il bilancio ma ha proposto di valutare la possibilità di votare per le regionali quando si voterà per i Comuni. Mauro Baccega ha già detto che non si dimetterà. Aspettiamo di conoscere chi, oltre ad invocare le elezioni anticipate, firma per primo le dimissioni.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio.

Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani.

E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo.

Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori.

Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43