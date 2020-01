Domani sabato 4 gennaio sainte Euphrosine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 5 gennaio

Collegiata di Sant'Orso - ore 10.00

S. Messa domenicale in suffragio del Can. Silvio Perruquet

Lunedì 6 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

Pontificale per la Solennità dell'Epifania del Signore

Martedì 7 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Introd - sera

Celebrazione dei Vespri e Incontro con i sacerdoti della fraternità

Mercoledì 8 gennaio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 10 gennaio

Casa di Riposo J.B. Festaz - ore 10.30

Santa Messa

Sabato 11 gennaio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Incontro di formazione per Collaboratori dei Parroci

Domenica 12 gennaio

Aosta - pomeriggio

Incontro Cresimandi zona quinta

Lunedì 13 gennaio

Curia vescovile - ore 9,30

Riunione del Collegio dei Consultori

Martedì 14 gennaio - Giovedì 16 gennaio

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto.

La Chiesa celebra Santi Ermete e Caio Martiri

Non si può accertare, però, la fonte da cui il Baronio ha tratto la notizia del martirio di questi santi sotto l’imperatore Massimiano. Nel Martirologio Geronimiano si trova la menzione, al giorno 31 dicembre, di Gago a Bononia e di Ermete, l’esorcista, a Reziaria; nella stessa fonte, al 1° gennaio, ma senza indicazione geografica, vengono menzionati insieme Gago (o Gaio) ed Ermete e, finalmente, al 4 gennaio, a Bononia, i tre santi Ermete, Aggeo e Gaio. Se si ricorre al Martirologio Siriaco del secolo IV, al 30 kanun I (30 dicembre) viene menzionato solo, nella città di Bononia, l’esorcista Ermete. Si può concludere, quindi, che Ermete sia un unico personaggio e abbia sofferto il martirio a Bononia come Caio; non c’è da stupirsi che la devozione verso di lui si sia estesa alla vicina città di Reziaria.

