Il dramma di un trentenne oncologico che deve fare i conti con le liste di attesa

Il dramma di un trentenne che ha dovuto fare i conti con le lunghe liste d'attesa fanno rabbrividire. Si parla spesso di liste d’attesa per accedere ad esami diagnostici, ma non si considera che l’attesa può continuare anche dopo l'esame stesso.

Ed è questo il dramma del paziente affetto da un tumore maligno, che viene sottoposto ad una PET/CT (tomografia a emissione di positroni) per meglio inquadrare la malattia ed indirizzare la scelta di un trattamento oncologico.

La PET è stata eseguita un giorno alle ore 12.57, ma è stata refertata solo due giorni dopo alle ore 16.48. Stupefacente: ci sono voluti più di due giorni perché il medico consultasse l’esame e scrivesse il referto. Un tempo biblico per chi ha contezza che il suo cancro non promette nulla di buono.

Ma per il paziente il referto è disponibile per il ritiro solamente dopo 25 giorni, ovvero quasi un mese di attesa. Come è possibile tutto ciò? Dobbiamo considerare che un esame viene solitamente prescritto dopo una visita prenotata, quindi a sua volta viene prenotato poi eseguito, refertato e alla fine letto dal medico prescrittore, previa prenotazione di visita di controllo.

Ma davanti ad un giovane paziente affetto da cancro non si possono giustificare delle lungaggini burocratiche del genere, né si possono scaricare le colpe sulle croniche carenze di personale o di attrezzature.

Ciò che fa inorridire o imbestialire è la noncuranza e forse l’incompetenza di chi non tiene conto delle esigenze di certi malati, sottoposti a specifiche terapie oncologiche o in attesa di risultati perché lo specialista possa modificare la loro terapia o magari tentare un nuovo trattamento.

In questi casi un mese d’attesa può fare la differenza! A volte la non tempestività di un trattamento può causare la progressione o la perdita di controllo della malattia. In tempi di fascicolo elettronico e di sofisticate tecnologie risultano ingiustificabili dei tempi di attesa del genere; forse sarebbe meglio essere più concreti ed efficaci piuttosto che pensare ad apparire, perseguendo un maquillage mediatico di qualche novità tecnologica.

D'altra parte non è neanche giusto che un paziente, per sveltire i tempi, debba ricorrere all’ intermediazione di un conoscente/amico medico che lavori in ospedale, che si metta a sbrigare il lavoro di altri operatori già preposti e pagati per questo e che, mettendo da parte rigidi schemi e protocolli,finalmente si prenda a cuore la persona come paziente con la sua malattia e la sua sofferenza e cerchi di aiutarla.