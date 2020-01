Verso intesa per approvare bilancio 2020 della Regione. Comunque sia M5S contrari

Oggi nella prima riunione di carattere "ricognitivo e preliminare", ha spiegato il presidente Pierluigi Marquis, tutti i gruppi "si sono resi disponibili a portare il proprio contributo in termini di miglioramento del bilancio predisposto, al netto dei Cinque stelle che sono disponibili a lavorare, ma non a votare qualsiasi tipo di bilancio, a prescindere". Secondo quanto riferito da Marquis è emersa "la rivendicazione della centralità della seconda commissione" in questa nuova predisposizione.

"Stiamo affrontando il momento di riflessione che abbiamo chiesto e può essere l'occasione per analizzare e riflettere sulle varie richieste che ci sono arrivate dalle parti sociali, dai sindacati, dagli imprenditori, dagli agricoltori e dal Celva, che dicevano che questo bilancio non aveva un'anima, ora io lavorerò in questa direzione", ha commentato il consigliere regionale Giovanni Barocco, che si è autosospeso dall’Uv e che con il collega Flavio Peinetti, aveva fatto mancare l'appoggio per il varo del documento finanziario nell'ultima seduta del Consiglio regionale.

"Questo è il momento per arricchire il bilancio - aggiunge Barocco - e riuscire a dare delle risposte maggiori a chi ce le aveva chieste: enti locali, edilizia, welfare, esenzioni dei ticket questi i problemi emersi che ora possiamo affrontare".

Per Erik Lavevaz, neo consigliere regionale e presidente dell’Uv, continua a buttare benzina sul fuoco dello scioglimento del Consiglio Valle. "Prima il bilancio e poi il voto, lo abbiamo detto a più riprese: in questo momento la situazione crediamo sia irrecuperabile - ha rimarcato - siamo disponibili a fare ragionamenti su questo bilancio e credo che l'assoluta necessità sia l'approvazione nel più breve tempo possibile".

Ma poi la doccia fredda. “In questo momento la situazione politica passa in secondo piano perché se la prospettiva è di andare a elezioni sarà poi la maggioranza che arriverà a essere pienamente legittimata a modificare questo bilancio e quindi a rivederlo: in questo momento, dal punto di vista tecnico va sbloccata la macchina amministrativa della Regione, approvato il bilancio e poi tutto va azzerato e dobbiamo ripartire dalle elezioni".

Il neo fuoriuscito dal Mouv, Roberto Cognetta, dice: "Se il bilancio verrà modificato nei modi e nei termini che vogliamo, allora lo sosterremo perché è corretto, non essendo più un bilancio della maggioranza, se invece non sarà così noi non voteremo il bilancio". Il confronto proseguirà in Commissione a partire da martedì prossimo.