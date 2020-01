Al via in II Commissione i lavori sul bilancio di previsione della Regione

La seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal consigliere Pierluigi Marquis (SA), riunita venerdì 3 gennaio, ha iniziato i lavori sul documento di economia e finanza regionale e sul disegni di legge di stabilità regionale, le disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020-2022.

"La riunione odierna - riferisce il presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis - è stata utile per stabilire il modus operandi, volto ad un approccio costruttivo alle leggi di bilancio." "Si è riscontrata, - aggiunge Marquis - a condizione che la Commissione rivesta un ruolo di centralità in questa fase, la disponibilità di tutti i gruppi consiliari, ad eccezione del Movimento 5 Stelle che, pur dichiarandosi pronto a partecipare ai lavori, ha manifestato l'intenzione di non votare il bilancio, a prescindere dal documento che sarà predisposto."

"Per quanto attiene alle tempistiche - continua il presidente Pierluigi Marquis -, abbiamo deciso di riunirci nuovamente martedì 7 gennaio, alle 15.30, per un primo approfondimento tecnico, in particolare su quelle voci del bilancio in cui ci siano margini di azione per effettuare miglioramenti. E questo, anche tenendo conto dell'esito delle varie audizioni già effettuate. L'obiettivo resta quello di superare quanto prima l'esercizio provvisorio."

La Commissione ha inoltre eletto il consigliere Erik Lavevaz (UV) in qualità di suo segretario, a seguito delle dimissioni del consigliere Luca Bianchi. La Commissione risulta così composta: Pierluigi Marquis (SA), presidente; Giovanni Barocco (GM), vicepresidente; Erik Lavevaz (UV), segretario; Stefano Aggravi (Lega VdA), Roberto Cognetta (Vdalibra), Jean-Claude Daudry (AV) e Luciano Mossa (M5S).