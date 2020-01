Visite guidées et thé au château Issogne

Thé au château: c'est une expérience insolite de visite guidée du manoir d'Issogne qui se termine par un moment de dégustation de thé et de biscuits à vivre les 3, 4 et 5 janvier à 17h.



Les visites commentées rendront hommage à son protagoniste: Georges de Challant, un mécène raffiné qui a transformé la maison forte de famille en une noble demeure à la fin du XVe siècle, enrichissant la cour de fresques et de la splendide fontaine du grenadier.



La chapelle du château accueille désormais le précieux Missel d'Issogne, un manuscrit richement illuminé datant de 1499 acquis cet été dans les collections régionales. D'autres rendez-vous sont prévus du vendredi 17 au lundi 30 décembre prochain.