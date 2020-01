Nuovi stanziamenti per mutui casa

La Giunta regionale ha deliberato lo stanziamento di 6 milioni e 137.679 euro quali risorse a disposizione da destinare al finanziamento delle domande di mutuo presentate ai sensi del Titolo IV (Fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) della legge regionale 3/2013. Si tratta di un provvedimento istruito dall'ex assessore regionale ai lavori pubblici, Stefano Borrello, di intesa con l'ex presidente della REgione, Antonio Fosson.

Le risorse, che vanno ad aggiungersi alla somma già stanziata da quattro precedenti deliberazioni a partire dal novembre 2018 per complessivi 65 milioni 196.274 euro, consentiranno di finanziare 47 domande di mutuo agevolato a favore della 'Prima Casa' e due domande di mutuo agevolato per l'anticipo delle detrazioni fiscali statali per interventi di recupero edilizio privato".