Record di interventi sulle piste da sci; 21 missioni del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino Valdostano ha compiuto nella giornat di oggi ben 21 interventi con l'impiego dell'elicottero. Alcune missioni hanno riguardato il trasporto di più pazienti.

L'intervento di maggiore rilievo edffettuato oggi 2 gennaio riguarda il soccorso ad un freerider vittima di una caduta di circa 40 metri da una barra di roccia, nel Canale Mos (Gressoney-La-Trinité).

Lo sciatore, maschio non ha riportato traumi di particolare gravità grazie alla neve alta che ha attutito gli effetti della caduta. L'uomo, 45 anni, residente in Lombardia è stato preso in carico dal Pronto soccorso ed è in fase diagnostica. Le sue condizioni non sembrano gravi.

Gli altri interventi segnalati dalla Centrale UNica di Soccorso: 5 missioni a Pila (4 per il trasporto di sciatori infortunati, una per malore); 4 a Courmayeur, 1 a Cervinia, 1 a Torgnon, 1 a Antagnod, 1 a La Thuile, 1 a Gressoney-Saint-Jean (tutti per infortunio su sciatore), 2 a Gressoney-Saint-Jean (di cui 1 per malore), 1 a Champoluc, 1 a Champorcher e 1 a Arnad, tutti per malore.