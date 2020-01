Raggiri anche ad Aosta con truffe sportello bancomat

Tre correntisti hanno denunciato ai carabinieri di essere stati truffati dopo aver inserito le proprie tessere bancarie in uno sportello bancomat, nella periferia di Aosta. Le loro carte sono rimaste inceppate e non sono riusciti a riaverle. Dai loro conti sono poi stati effettuati prelievi per alcune migliaia di euro complessivi. Il presunto truffatore è stato ripreso dall'impianto di videosorveglianza.

I militari della Compagnia di Aosta sono al lavoro per identificarlo e per accertare le modalità della truffa. Tra le ipotesi c'è quella che prevede l'installazione di un dispositivo (skimmer) mimetizzato nella fessura dello sportello e in grado di registrare tutti i dati della tessera, in abbinamento a una telecamera nascosta che registra il codice Pin digitato.