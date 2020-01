Baccega apre il fronte contro le dimissioni dei consiglieri

"Come partecipante al gruppo dell'Union valdotaine mi attiverò affinché possa essere approvato al più presto il bilancio di previsione della Regione, questo è il primo passaggio. Quello successivo: se l'Union valdotaine ci inviterà, come ha detto, a dare le dimissioni io non mi dimetterò, questo deve essere chiaro, perché possono dimettermi solo i cittadini". Così l'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, spiega all'ANSA la propria posizione riguardo all'adesione al gruppo dell'Union valdotaine.

"Mi sono preso tempo e il tempo non è ancora concluso, - aggiunge - adesso c'è un obiettivo ben definito che è quello dell'approvazione del bilancio, inutile fare follie adesso che non servono, c'è bisogno di unità intorno all'approvazione del bilancio".

Nei fatti Mauro Baccega è il primo del fronte 'no alle dimissioni, ad uscire allo scoperto. In tanti invocano l'approvazione del bilancio della Regione e poi firmare le dimissioni per sciogliere in Consiglio.

Ma al momento nessuno ha firmato un accordo in tal senso; anzi pare stia crescendo il fronte contro le elezioni; quanto meno immediate.