Una nottata di festeggiamenti con cene d’argento e arrivi di nuove generazioni

Nove minorenni al pronto soccorso per abuso di sostanze alcoliche è l’ultima macchia del 2019 e la prima del 2020. Un dato davvero preoccupante. I nove minorenni fanno parte di quella pattuglia di incoscienti che hanno dovuto ricorrere alle cure del personale del Pronto Soccorso.

L'assessore dj Luca Girasole

Ma a portare una nuova speranza è stata Olimpia Cordì che per la gioia di mamma Giulia Falchero e papà Fabio, ultima nata al Bearuegard del 2019 venuta alla luce alle 6,32 del 31 dicembre. Una bella bimba che ha fermato la bilancia a quasi 3 chili e mezzo.

Allo scoccare della mezzanotte e qualche minuto prima la Valle è stata illuminata da migliaia di fuochi d’artificio multicolore, mentre 120 cheveux argent hanno festeggiato, con l’orchestra Arizona e con il dj d’eccezione Luca Girasole, assessore comunale ai servizi sociali, partecipando al ceno organizzato dal Comune di Aosta in collaborazione con le cooperative della cooprogettazione Anziani Attivi.

All’Arco d’Augusto migliaia di persone si sono ritrovate, socializzato e festeggiato al Capodanno in Piazza voluto dalla vice sindaco Antonella Marcoz.

Chi non ha avuto il tempo di festeggiare sono stati gli addetti del servizi sanitari, della Polstrada, del personale delle forze dell’ordine che con discrezione hanno cercato di assicurare la sicurezza di tutti. Tanti auguri anche a loro.

La notte di Capodanno nelle pillole della Centrale unica di soccorso.

Durante la notte del 31 dicembre 2019 / 01 gennaio 2020 (turno dalle ore 19.00 alle ore 07) gli operatori del Soccorso sanitario 118 (Centrale unica del soccorso-CUS) hanno risposto a 156 chiamate.

Il Pronto soccorso dell’Ospedale regionale Umberto Parini di Aosta ha preso in carico, complessivamente, 30 pazienti (dalle ore 00.00 alle ore 06.00).

Tra gli eventi di maggiore rilievo si segnalano:

N° 0 accessi dovuti a lesioni provocate da petardi/botti

n° 1 accessi per rissa/aggressione

(paziente maschio, maggiorenne, dimesso)

n° 15 accessi per abuso di sostanze alcoliche

(di cui 9 minorenni)

n° 1 accessi per incidente stradale

(paziente maschio, 20 anni, residente in Valle d’Aosta. Auto-presentato in pronto soccorso per incidente “autonomo”. Dimesso

I dati dell’ultima notte dell’anno 2018:

Chiamate CUS: 130; accessi in PS: 41 (dalle ore 00:00 alle ore 06:00); zero accesso per lesioni da petardi/botti; 2 accessi per rissa/aggressione; 5 accessi per abuso di sostanze alcoliche.