Rini, trouver une large convergence sur loi finances

"Je souhaite qu'une large convergence peut désormais être trouvée sur la lois de finances: c'est le seul point urgent et qu'on ne peut différer pour les citoyens, les entreprises et les collectivités locales. Pour l'ensemble de notre communauté toute. Plus le moment est difficile et délicat, plus à la politique on requiert du bon sens et de la sobriété dans les déclarations, autorité et une capacité de synthèse et de médiation. Mon souhait personnel, en tant que présidente du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, est que l'action politique revienne à être passion, promue à travers une dialectique polie et respectueuse des positions de chacun et, surtout, pour et non contre. Ce serait le plus grand tort pour la Vallée d'Aoste'".

Ecrit la Présidente du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, Emily Rini, dans le message de voeux pour la nouvelle année.

"Le Conseil régional représente - a-t-elle ajouté - le pluralisme de notre société, de ses idées et de ses aspirations. Et la société, par le biais d'associations, d'organisations syndicales, de comités, d'organismes sectoriels, de représentants des municipalités, il entre de plus en plus dans le débat politique, orientant les choix non seulement à l'occasion des rendez-vous électoraux. C'est un fait positif, car cela signifie que la communauté est de plus en plus informée, consciente et désireuse de participer. Et le Conseil a le devoir d'écouter, parce que la politique est écoute.

Mais la politique, c'est aussi et surtout la capacité de décider avec responsabilité, courage et prévoyance. Parce que la force et l'autorité d'une Assemblée législative dépendent précisément de sa capacité à traiter les problèmes de manière critique pour fournir des solutions et des perspectives pour le territoire".