Gli auguri di Antonella Marcoz vice sindaco di Aosta agli aostani

Abbiamo appena festeggiato l’arrivo del 2020 in piazza Arco d’Augusto, mentre per l’anno appena trascorso lo avevamo fatto in piazza Roncas. In mezzo ci sono stati 365 giorni difficili amministrativamente e politicamente sia per il Comune che per la Regione Valle d’Aosta. Riavvolgendo il nastro di quanto avvenuto, ricordo che la valorizzazione delle piazze cittadine è stato uno dei baluardi di questa Amministrazione, e per questo motivo sono felice di essere riuscita a riportare turisti e residenti a “vivere” questi angoli del centro storico. Il traguardo che mi rende più soddisfatta è vedere Aosta “invasa” dai turisti sia nella stagione estiva che in quella invernale. Io amo la mia città, dove sono nata e cresciuta, e con grande piacere la vedo diventare sempre più bella, sempre più accogliente e sempre più apprezzata da un turismo internazionale. Di questo devo ringraziare i partner pubblici e le associazioni di categoria con cui stiamo lavorando di concerto per il bene della città. Insieme abbiamo potenziato l’offerta del Marché Vert Noël, affiancandogli attrazioni come l’albero di natale hi-tech e la pista di pattinaggio in piazza Chanoux, ma anche restituito il periodo delle festività a chi, da sempre, le vive come una parentesi di magia e di gioia, vale a dire i bambini, con la proposta di una manifestazione in piazza Roncas pensata solo per loro: “Noël pour les Enfants”. Aosta è stata una città industriale ma la sua trasformazione in città turistica è stata in questi anni una scelta vincente e questa è la strada che bisogna continuare a percorrere. Ricordo anche che l’anno che si è appena concluso vede finalmente consegnato alla città il progetto esecutivo per lo skate park a beneficio di ragazzi che sorgerà nelle immediate vicinanze della cittadella dei Giovani un servizio fondamentale per la città e tutta la regione che siamo riusciti a confermare nonostante mille difficoltà di carattere amministrativo e finanziario e qualche incomprensibile contrarietà a livello politico. Non dimentico, poi, quanto con gli Uffici siamo riusciti a portare a compimento in materia di regolamentazione delle attività mercatali e fieristiche e per la gestione della parte commerciale della Fiera di Sant’Orso. Sempre in tema di commercio, resta in sospeso la riqualificazione del mercato coperto, ma abbiamo consegnato a chi verrà uno studio che disegna un futuro per l’area con una prospettiva molto interessante, resistendo ai tentativi di speculazione sulla struttura. Si può fare di più e meglio, questo è sicuro, ma di certi indubbi risultati possiamo essere orgogliosamente fieri. Amministrare non è per nulla facile: nel futuro che sogno vedo maggiore condivisione, più partecipazione, meno attriti, spesso pretestuosi, e meno personalismi. Il 2020 porterà una nuova Amministrazione per la città: chiunque occuperà le sedie dell’Esecutivo comunale deve essere conscio delle difficoltà che incontrerà, ma anche del fatto che lasciamo in eredità numerosi progetti realizzati e una città in salute, con qualche criticità da risolvere così come con grandi potenzialità ancora in parte da esprimere.

Colgo l’occasione per formulare a tutti cittadini di Aosta e a tutti i valdostani l’augurio di un 2020 di serenità, salute e benessere.