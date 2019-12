Gignod: Carta di maturità speciale marchiata Solidarietà

Si è svolta venerdì 27 dicembre nella sala consigliare del municipio di Gignod la cerimonia di consegna della maturità civica ai ragazzi neo maggiorenni. Oltre all’attestato di maturità civica è stata donata una chiavetta usb contenente la Costituzione Italiana e lo Statuto Speciale della nostra Regione e la carta dei diritti Europei come simbolo dell’ingresso nella comunità adulta.

La Sindaca Gabriella Farcoz rivolgendosi ai giovani li ha esortati a mettere in pratica nella vita di ogni giorno, in famiglia, a scuola, con gli amici i valori della Costituzione “non restate in silenzio, non diventate complici, denunciate il male, l’ingiustizia, dite NO ad ogni forma di violenza, anche a quella on line dite no al bullismo…”.

La sindaca ha inoltre invitato i ragazzi ad un impegno civico concreto nelle associazioni presenti sul territorio, nella proloco, nei vigili del fuoco volontari ed ha proposto come tema, filo conduttore dell’incontro IL DONO.

Presenti all’incontro Rosario Mele presidente della FIDAS della Valle d’Aosta che di recente ha creato una sezione proprio a Gignod, Rosildo Avoyer Presidente della sezione AVIS Grand Combin due associazioni sorelle con lo stesso obiettivo, quello di promuovere la donazione di sangue, un valore aggiunto averle entrambe in quest’occasione perché il volontariato non ha limiti, non ha confini e non conosce avversità e concorrenza.

Si è parlato anche di DONAZIONE DI ORGANI con Paola Borgnino Presidente A.I.D.O. Valle d’Aosta che ha parlato dell’importanza dell’espressione in vita della propria volontà rispetto alla donazione al raggiungimento della maggiore età.

I ragazzi hanno potuto ascoltare la testimonianza di vita di Rossana Olzer trapiantata di polmoni attiva in diverse associazioni nel Comune e sul territorio valdostano fra cui la Lega Italiana Fiborsi Cistica Valle d’Aosta che ha dichiarato come l’appartenere ad un’associazione sia utile non solo a chi riceve l’aiuto ma anche a chi lo da’.