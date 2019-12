Confermate al 2020 le agevolazioni tariffarie autostradali

I valdostani che utilizzano il servizio Telepass, quindi, potranno quindi usufruire anche per il prossimo anno della riduzione del 50 per cento del pedaggio sulla tratta autostradale da loro scelta. Il beneficio sarà erogato attraverso la gratuità di 2 spostamenti ogni 4 effettuati, fino ad un tetto massimo di 48 spostamenti mensili.

Proseguirà inoltre la liberalizzazione, ovvero la gratuità, del pedaggio nel tratto autostradale tra gli svincoli di Aosta Est e Saint-Pierre per i veicoli che utilizzano il sistema Telepass.

A seguire i dati 2019 sull’incidenza delle agevolazioni:

Scontistica autostradale: dai 1.176 iscritti nel 2013 (primo anno in cui la procedura è stata estesa a tutti i residenti in Valle d’Aosta, ma con beneficio 4 spostamenti esentati dal pedaggio ogni 8 compiuti) si è passati ai 5.200 attuali e nel 2019 l’iniziativa ha registrato 110.841 transiti (304 al giorno contro i 281 al giorno nel 2018), con un beneficio complessivo per l’utenza di oltre 881 mila euro.

Tangenziale Aosta Est/Saint-Pierre: in base ai dati aggiornati al mese di novembre 2019, l’iniziativa ha sottratto alla viabilità ordinaria 469.233 veicoli (con un incremento di circa il 6 per cento rispetto al 2018), che hanno quindi utilizzato la tangenziale per ‘’bypassare’’ la città di Aosta, di cui 90 per cento leggeri e 10per cento pesanti, con una media di 1.286 veicoli/giorno (con un beneficio complessivo per l’utenza nel 2019 di oltre 1 milione 550mila euro).