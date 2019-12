Convocazione della II Commissione per programmare i lavori sulle leggi di bilancio 2020-2022

La seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Pierluigi Marquis (SA), è convocata per venerdì 3 gennaio 2020, alle ore 9.00, per programmare i propri lavori in merito al documento di economia e finanza regionale e ai disegni di legge di stabilità regionale, le disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020-2022.

La Commissione sarà anche chiamata a eleggere il Consigliere segretario, a seguito delle dimissioni del Consigliere Luca Bianchi.