Saint Vincent: Consiglieri comunali abbandonano l'aula e Mussolini rimane cittadino onorario del Comune

"Esprimo rincrescimento per la scelta di nove consiglieri comunali dell’assemblea cittadina di Saint-Vincent che presiedo. Nell’adunanza di ieri, lunedì 30 dicembre, i consiglieri Maurizio Castiglioni, Francesco Favre, Marco Fortis, Stefano Lovato, Massimo Martini, Ruggero Meneghetti, Giacinta Merlin, Valerio Negro e Lucia Riva hanno abbandonato l’aula prima della discussione del terzo punto all’ordine del giorno, facendo così mancare il numero legale per la prosecuzione dei lavori".

Sono le amare parole scritte da Paolo Ciambi, Presidente del Consiglio comunale di Saint Vincent, per denunciare un fatto di una gravità senza precedenti. I Consiglieri hanno abbandonato l'aula impedendo così al Consiglio comunale di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Commenta amaramente Ciambi (nella foto): "La legge offre ai nove consiglieri gli strumenti per esprimere il proprio netto dissenso nei confronti della Giunta guidata dal sindaco Mario Borgio: le loro contemporanee dimissioni dal Consiglio comunale o l’approvazione di una mozione di sfiducia". Invece, annullare la validità di una seduta facendone mancare il numero legale significa rifiutare il confronto democratico in un’assemblea rappresentativa: un’azione teatrale che indica poco rispetto per le istituzioni e la ricerca di una politica-spettacolo vuota di contenuti.

"Particolarmente grave - rimarca il presidente del Consiglio comunale - il rifiuto di discutere il disconoscimento della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, al quindicesimo e ultimo punto dell’ordine del giorno, con una semplice votazione, si sarebbe potuto anticipare al terzo punto".

Il documento, infatti, era un atto simbolico e molto significativo, recentemente adottato da molti grandi Comuni fra i quali Bergamo, Empoli e Mantova nonché annunciato dal Consiglio comunale di Aosta. "Il momento storico - spiega Paolo Ciambi - impone che le istituzioni colgano ogni occasione per ribadire la ferma opposizione rispetto a ogni fascismo, palese o mascherato. Quale presidente del Consiglio comunale - conclude il Presidente intendo comunque iscrivere nuovamente il documento all’ordine del giorno della prossima convocazione dell’assemblea cittadina".