COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Potere al Popolo, VdA sfiduciata

A causa di una guerra intestina scoppiata nell'Union Valdôtaine è 'saltata' l'approvazione del bilancio della Regione Valle d'Aosta. “Abbiamo dovuto prendere atto di una situazione difficile da spiegare.

Per motivazioni fondamentalmente politiche, dovute a un susseguirsi di eventi, non siamo in grado di approvare il bilancio"- ha dichiarato il Presidente ad interim Testolin.

In merito all’accaduto e alla dichiarazione del Presidente, potremmo accontentarci di spiegazioni facili ma poco “edificanti” come l'attaccamento alla poltrona o l'incapacità e la malafede di chi siede in Consiglio, soprattutto di chi sta al governo.

Ci si potrebbe gettare nella mischia e chiedere le dimissioni di tutti, invocare nuove elezioni subito e dare avvio alla campagna elettorale, come stanno facendo in molti - opposizione in primis, giustamente.

Ma a questo punto purtroppo non basta, se davvero si ha intenzione di cambiare il sistema nel profondo. Questo atteggiamento, al massimo può portare a un ricambio di poltrone e di casacche, ma non può cambiare il senso di sfiducia, di rabbia e di rassegnazione che i cittadini stanno provando nei confronti di chi li rappresenta.

Non e questo il compito di chi vuole porsi come un’alternativa valida ad un sistema che si sta rivelando marcio nel profondo. Chi invoca la democrazia e il cambiamento, deve dare basi solide a tutto il suo edificio, non approfittare dell'esasperazione e della rabbia per costruire in fretta e furia altre soffitte che sanno di muffa.

Il bilancio è molto più che un semplice strumento di rilevazione contabile, è il documento politico cruciale di un governo e rappresenta le scelte che la Regione reputa prioritarie. La domanda che dobbiamo fare ora ai nostri politici è “cosa c’era in quel bilancio che ha fatto saltare il voto e che oggi è così difficile da spiegare alla gente?”

Cosa conteneva? La solita politica del “Ni droite Ni gauche” tanto cara ai movimenti autonomisti, o c’era qualcosa di più forte, qualcosa di più palese e compromettente per il futuro della Valle d’Aosta? Se non vogliamo ridurre il tutto a una questione di poltrone e di intrallazzi, è di questo che bisognerebbe parlare adesso.

Di come si gestisce una “cassa comune”, a cosa si decide di dare la precedenza e a che prezzo. Come si suddivide la ricchezza, se seguendo la linea delle diseguaglianze sociali o se si fa di tutto per rimuoverle, come dice la Costituzione della Repubblica, che d’altronde gli enti locali, soprattutto quelli più ricchi e più forti, avrebbero il dovere di rispettare a tutti gli effetti. Nessuna delle forze politiche che siedono in Consiglio ha colto l’occasione (d’oro) per parlare di questo.

Nessuno ha spiegato ai cittadini il proprio bilancio alternativo, su cui dovrebbe fondarsi la propria missione di cambiamento. A loro oggi spetta il difficile compito di dimostrare di aver qualcosa di concreto da dire alla gente. A loro, di approfittare dell’esercizio provvisorio per smetterla con gli slogan e cominciare a entrare nel merito, in quello che dovrebbe distinguerli gli uni dagli altri.