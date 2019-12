“CAPODANNO IN PIAZZA” 2020: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

“Capodanno in Piazza” 2020, la festa in musica organizzata dall’Amministrazione comunale per salutare l’arrivo del nuovo anno che, per l’occasione, cambia ancora una volta sede con l’obiettivo di valorizzare e promuovere un altro angolo suggestivo del centro storico.

Dopo piazza Roncas, quest’anno è la volta di piazza Arco d’Augusto.

Spettacoli e animazioni a partire dal pomeriggio Nel pomeriggio di oggi, martedì 31 dicembre, si comincerà alle ore 17,30 con le calde note dei “Nandha Blues”, a seguire, alle ore 22,30, sarà la volta del blues di “Dr Peter & The Pacemakers” prima dello spettacolo “Emozioni del Cuore”, un viaggio in musica nella storia di Lucio Battisti.

A condurre le danze (e il count down di Mezzanotte) sarà il dj, speaker radiofonico e animatore, Luca Mauro Melloni, mentre non potranno passare indifferenti le incursioni tra il pubblico del duo “Attenti a quei due”.

Infine il consueto dj set che saluterà il nuovo anno fino alle ore 2. Quest'anno, poi, la festa raddoppia con il programma della Cittadella dei Giovani realizzato in sinergia con il Comune di Aosta.

La proposta della struttura di via Garibaldi prevede alle ore 19 un aperitivo con dj set cui seguirà, alle ore 20,30, “Saga salsa”, cena-spettacolo a cura della Residenza teatrale “Qui ed ora” con regia di Aldo Cassano e gli attori Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli.

Infine, dalle ore 22, performance, concerti ed attività a cura della direzione artistica del Teatro della Cittadella, in co-progettazione con i giovani del territorio.

Per consentire lo svolgimento sereno della serata di musica in accordo alle normative sulla sicurezza delle pubbliche manifestazioni, l’Amministrazione comunale, d’intesa con le Forze dell’Ordine, ha previsto alcune disposizioni e divieti, in parte già presenti negli anni passati.

Divieto di botti e fuochi d’artificio Nelle giornate del 31 dicembre 2019 e del 1° gennaio 2020, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana sarà vietato fare esplodere botti, sparare con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio, innalzare aerostati con fiamme, mortaretti e/o similari, o in genere cagionare esplosioni ed accensioni pericolose e far esplodere qualsivoglia articolo pirotecnico su tutto il territorio comunale e, in particolar modo, visto il notevole assembramento di persone, nelle piazze Arco d’Augusto (compresi i parcheggi e i ponti limitrofi), Ancien Abattoir, Vuillermin, Cavalieri di Vittorio Veneto e Mazzini nella piazzetta della Porta Praetoria, in corso Ivrea nelle vie Sant’Anselmo, Porta Praetoria, Hôtel des Monnaies, Sant’Orso, Rey lato Est, Antica Vetreria, ex Prato Fiera – Ponte Romano, Monte Emilius, Pasquettaz, Mont Vélan, Mont Gelé, Esperanto, Avondo, Torino, Vevey, Boson, Garibaldi e Lucat, in Ruelle Prés Fossés e all’interno della “Cittadella dei Giovani”.

Divieto di vendita di bevande in bottiglia vetro

Dalle ore 17 del 31 dicembre 2019 alle ore 3 del 1° gennaio 2020 vigerà, inoltre, il divieto di distribuzione e di vendita da asporto di contenitori in vetro per bevande in tutti i pubblici esercizi, esercizi commerciali e rivendite di qualsiasi tipologia, ubicati all’interno del perimetro (e nelle stesse vie e piazze) delimitato da piazza Arco d’Augusto, Place Ancien Abattoir, via Garibaldi, piazza Mazzini, via Lucat, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, via Festaz, viale Monte Vodice, corso Saint-Martin.de.Corléans, nel tratto compreso tra via Monte Vodice e corso XXVI Febbraio, corso XXVI Febbraio e viale Chabod. Nel medesimo orario sarà anche vietato accedere all’interno di piazza Arco d’Augusto con contenitori di bevande di qualsiasi tipologia costituiti da lattine o bottiglie in vetro.

Droni

Il sorvolo a mezzo di Aeromobili a Pilotaggio Remoto o Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR e SAPR, genericamente conosciuti con il termine di “droni”) caratterizzato dalle cosiddette “operazioni specializzate critiche” o “non critiche” ma in condizioni di cui all’art. 12, commi 1° e 2° del vigente regolamento per i mezzi aerei a pilotaggio remoto, è vietato se non autorizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac).

Commenta la vicesindaco Antonella Marcoz: «Quest’anno proseguiamo con la volontà di valorizzare gli angoli maggiormente caratteristici del centro storico ospitando i festeggiamenti di Capodanno in piazza Arco d’Augusto. L’obiettivo per il futuro è che la piazza che accoglie uno dei monumenti maggiormente simbolici di Aosta possa diventare un luogo dove incontrare gli amici, assistere a spettacoli e concerti e fare shopping, a beneficio dei cittadini e del tessuto economico e ricettivo. Desidero anche sottolineare la collaborazione attuata con la Cittadella dei Giovani, in modo da creare un programma artistico adatto a tutte le età e a tutti i gusti che terrà compagnia a turisti e residenti dal pomeriggio fino a notte inoltrata, senza soluzione di continuità, per salutare l’arrivo del nuovo anno. L’auspicio è che tutti possano trascorrere una serata divertente all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, evitando di mettere in atto comportamenti pericolosi per loro stessi e per gli altri, con particolare riferimento all’utilizzo dei “botti”».