PAPA: Con lo stile di Gesù

«Un bambino sa suscitare in chiunque, anche nel cuore più duro, tenerezza e sorriso. Quel sorriso e quella tenerezza sono parte della gloria con la quale gli angeli hanno avvolto i pastori. Possa, allora, il Bambino di Betlemme suscitare in noi tanta tenerezza e regalarci ancora una volta un sorriso. Anche se non risolverà tutti i nostri problemi, quel Bambino ci renderà certamente felici».

È la certezza espressa dall’amministratore apostolico di Gerusalemme dei Latini, arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, al termine della messa di Natale celebrata a Betlemme nella chiesa di Santa Caterina, davanti a una moltitudine di pellegrini giunti da tutto il mondo e alla presenza, tra gli altri, del presidente palestinese Mahmoud Abbas e di un rappresentante del re di Giordania Abdullah II.

I riti natalizi erano cominciati con il tradizionale percorso seguito da monsignor Pizzaballa: partendo da Gerusalemme e passando per il convento greco-ortodosso di Mar Elias, l’arcivescovo è poi giunto alla chiesa della Natività dove è stato accolto da fra’ Luis Enrique Segovia Marín, guardiano della fraternità francescana di Betlemme.

Conclusa la celebrazione, il Bambinello, come da tradizione, è stato portato in processione fino alla Grotta della Natività. «Potremmo dire che il Natale — ha osservato nell’omelia monsignor Pizzaballa — è il giorno in cui siamo chiamati a interrogarci ancora una volta su dove ci collochiamo: siamo con i pastori in cammino, alla ricerca dell’Emmanuele, del “Dio con noi” oppure anche noi ci siamo chiusi nei nostri palazzi?». Il modello da imitare nella vita di ogni giorno, secondo l’arcivescovo, deve essere quello di Betlemme, “lo stile di Gesù”: dell’umiltà, della povertà, dell’essere piccoli.

«Perché la luce di Gesù ci illumini, dobbiamo lasciare che il bambino di Betlemme vinca le nostre paure e ci conquisti il cuore». E allora è doveroso mettersi all’opera percorrendo le stesse strade di Dio che «si è rivestito della nostra umanità per ridonarci l’abito che da sempre aveva pensato per noi ma che l’uomo aveva perso allontanandosi da Lui». Proprio questo è il mistero del Natale, ha ribadito il presule, e «il cammino che inizia questa notte ha come meta la pienezza di questa nuova vestizione».

Pienezza che raggiunge l’apice se si segue l’esempio di coloro che rappresentano al meglio lo “stile di Betlemme” e cioè quelli che spendono la loro vita dedicandosi al prossimo, le scuole «dove i nostri giovani cristiani e musulmani crescono insieme» e tutte quelle «associazioni e istituzioni che vogliono costruire qualcosa insieme».

Gli stessi auspici sono stati formulati nella messa di Natale celebrata a Erbil, in Iraq, dall’arcivescovo Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia, davanti ai soldati impegnati nel paese mediorientale, esortati a vegliare nella notte come i pastori, perché «è nella notte che nasce Gesù ed è nella notte dell’ingiustizia e della violenza che la missione di sostegno alla pace in Iraq vi è stata affidata».

Il presule ha poi ricordato come questa terra abbia ospitato l’Eden, segno della bellezza della creazione di Dio e da dove Abramo partì verso la terra promessa pieno di gioia: «Questa bellezza e questa gioia diventano la speranza che voi militari italiani portate, qui e in altre missioni, con un servizio di competenza e vicinanza» e con «lo stile con cui, anche nella quotidianità, vi rivolgete ai più piccoli, nei quali vedete il Bambino di Betlemme, che sorregge il mondo».