Printemps Théâtral, per la prima volta biglietti in prevendita

Per il prossimo 41° Printemps Théâtral in scena al Teatro Splendor di Aosta con otto serate dal 7 marzo al 2 maggio 2020, la Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) ha organizzato una prevendita di biglietti, novità di questa edizione. Tale prevendita avrà inizio mercoledì 1° gennaio 2020 alla biglietteria della Saison Culturelle al MAR (Museo archeologico regionale) in piazza Roncas, 12, dal lunedì al sabato dalle 13,30 alle 18,30 e fino al giorno prima di ogni spettacolo.

Per ogni spettacolo verranno messi in prevendita 300 biglietti (non gravati da diritto di prevendita) e ogni persona ne potrà acquistare fino a un massimo di 20. Chi sceglierà la prevendita è pregato di presentarsi al Teatro Splendor la sera dello spettacolo entro le 21, pena la perdita del diritto di entrare e la rimessa in vendita del posto.

I biglietti, oltre a questa possibilità, potranno come di consueto essere acquistati alla biglietteria del Teatro Splendor a partire dalle 20,30, mezz’ora prima di ogni spettacolo.

Biglietto: intero 8 euro, gratuito fino ai 14 anni.

Queste le compagnie che saranno presenti in scena al 41° Printemps: Le-s-Ami di Patoué de Nus + Le Falabrac de Brusson (7 marzo); Le Digourdì de Charvensod + La Coumpagnì dou Beufet d’Arnad (14 marzo); La Pegna Rigolada de Gignod + Le Badeun de Choueley de Saint-Christophe (21 marzo); La Tor de Babel (28 marzo); Le Gantaléi de Valgrisenche + Lo Tren de Verrayes (4 arile); Les Pegno Squiapeuns de Bionaz + Les Squiapeuns de Bionaz (18 aprile); La Cabala de Ayas + La Ville de Cordèle de Jovençan (24 aprile); Le Béguio de Valtournenche + La Coumpagnie di Teuille de Morgex (2 maggio).