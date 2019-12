Questore invita a fare più attenzione suicidi giovani

"Sul tema dei suicidi dobbiamo lavorare di più in Valle d'Aosta, dobbiamo cercare di comunicare di più con i giovani". Lo ha detto il questore di Aosta, Ivo Morelli, durante la conferenza stampa di fine anno. Commentando due recenti tentativi di suicidio da parte di altrettanti ragazzi, ha aggiunto: "Va data ai giovani una prospettiva di vita, di lavoro, di ambiente sociale trasparente. I ragazzi vanno ascoltati e indirizzati". In questo senso, nel 2019 "abbiamo incontrato quasi 3.000 studenti".

Nell'ultimo anno, ha detto Morelli, i reati sono diminuiti rispetto all'anno precedente: del 20 per cento quelli contro la persona e del 40 per cento quelli contro gli esercizi commerciali. In aumento (da 11 a 13) le truffe e le frodi informatiche, "reati che prenderanno sempre più piedi e su cui bisogna lavorare", ha sottolineato Morelli.