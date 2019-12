Il magistrato Davico ad Aosta, 'un diritto-dovere difendersi dagli stalker'

Persecuzioni psicologiche e talvolta fisiche da parte di amanti respinti, ex coniugi, sconosciuti ammiratori, fans delusi: un problema vissuto ogni giorno da decine di migliaia di persone in Italia e dal quale la Valle d'Aosta non è esente. Sala conferenze della Bccv di Aosta gremita, nella serata di venerdì 27 dicembre per la conferenza dal tema 'Stalking e atti persecutori' del magistrato Alberto Davico. Organizzato dalla sede valdostana della Federazione Donne Arti e Professioni-Fidapa, “Questo evento si inserisce perfettamente nella nostra mission - ha spiegato la presidente, Barbara Fontana, ovvero quella di promozione e di qualificazione delle donne”.

Il Presidente Vicario del tribunale di Aosta e Giudice delle indagini preliminari, Giuseppe Colazingari, ha introdotto la serata spiegando che “il termine stalking è nato per comprendere un insieme di comportamenti molesti e continui a seguito della degenerazione di una relazione amorosa tra un uomo e una donna quando quest’ultima decide di interromperla. Il termine si è poi evoluto fino a comprendere lo stalking condominiale. Si tratta in ogni caso di comportamenti di cui tutta la società deve confrontarsi per cercare di evitarli perché comportamenti assolutamente inaccettabili”.

Lo stalking "sta diventando sempre più preponderante nella nostro Paese - ha proseguito Alberto Davico, autore dell’opera giuridica 'Stalking–atti persecutori art.612 bis c.p' - e in pratica consiste in un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo (come le telefonate molestie, pedinamenti, minacce) che provocano un danno alla vittima incidendo sulle sue abitudini di vita oppure generando un grave stato di ansia o di paura, o, ancora ingenerando il timore per la propria incolumità o per quella di una persona cara".

Il reato di stalking (dall'inglese to stalk, letteralmente "fare la posta") è entrato a far parte dell'ordinamento penale italiano che ha introdotto nel 2009 il reato di 'atti persecutori' punisce chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

“Il più delle volte i comportamenti degli stalkers sfociano in azioni di tipo violento - ha proseguito Davico - ed è per questo motivo che è importante che la vittima non sottovaluti il fenomeno e reagisca tutelandosi opportunamente. Sono frequenti i casi in cui lo stalking si trasforma in femminicidio e, purtroppo, oggi sono tanti, forse troppi, i casi di donne che vengono uccise proprio dai loro stessi compagni e mariti, anche in presenza dei figli".

Davico ha spiegato poi che "una volta accertato che effettivamente si è vittima di stalking, più che in altre situazioni è necessario poter raccogliere prove quanto più utilizzabili, chiare ed inequivocabili in sede processuale. E' necessario dimostrare quanto più possibile che gli atti del persecutore determinano nella vittima il grave stato di ansia o di paura descritti dal codice penale, ovvero un fondato timore per l'incolumita' propria e dei propri familiari. Sarà importante riuscire a recuperare prove di messaggi, danneggiamenti, pedinamenti, appostamenti, e di tutti quei comportamenti persecutori e sgraditi dello stalker nei confronti della vittima".