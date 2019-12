La Consigliera Daria Pulz (Adu) precisa

Impegno Civico non l'ha per nulla fondato Bertin, ma era un accordo tra Riccarand e Altra Valle d'Aosta che ha portato ben 24 su 35 candidati. Bertin è entrato all'ultimo secondo possibile. Un anno fa siamo tutti e 3 usciti da IC con l'accordo che non ci fossero più richiami a quell'esperienza fallimentare (per l'unica responsabilità di Riccarand dal nostro punto di vista) e infatti noi ci siamo chiamati Adu VdA (simbolo rosso blu) e loro rete civica con simbolo arancione (perché i patti li mantengono solo alcuni, i furbi no). Solo per precisare.

Grazie Daria. La tua precisazione mette i puntini sulle i ad una semplificazione giornalistica. Rimane il fatto che oltre ai mutamenti climatici assistiamo ad un preoccupante mutamento degli eletti. pi.mi.