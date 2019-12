Emily rini risponde alle critiche di Alpe e Uvp 'Da che pulpito arriva la predica'

Da che pulpito arriva la predica, verrebbe da dire! Poveri noi. Ma dopo tutto quello che è successo, non sarebbe stato meglio guardare a casa loro senza scaricare sempre le colpe sugli altri?

Perché hanno deciso di rinviare in Commissione la legge di bilancio per poi non permetterne la benché minima discussione e condivisione con tutte le forze presenti in Consiglio regionale? Passaggio di facciata o vera e propria presa in giro?

Su questo Alpe e UVP non hanno proferito parola, anche se sarebbe stato utile saperlo.Spero che ora si trovi davvero un’ampia convergenza sul testo finanziario, come peraltro da Presidente del Consiglio regionale avevo già auspicato nella seduta del 16 dicembre.

Ecco, lavoriamo a questo piuttosto che perdere tempo, per l’ennesima volta, a scrivere comunicati in cui si accusano gli altri senza guardare ai problemi di casa propria! Eppure ne hanno, eccome se ne hanno! Questa è forse una tattica di distrazione? Può darsi.

Peccato, però, che la verità dei fatti sia sempre lì a presentare il conto, anche a coloro che cercano di mistificarla.Un’ultima considerazione. Mi piacerebbe tanto sapere a quale cambio di partito si riferiscono, visto che il 12 aprile 2019 abbiamo presentato l’area di pensiero del Front Valdôtain assieme a Giovanni Toti e Antonio Tajani (entrambi Forza Italia).

Quindi dov’è la novità? Il Front Valdôtain non è mai stato un partito e continuerà a essere un laboratorio di idee, così come io continuerò a essere (anche) il rappresentante del Front Valdôtain in Consiglio Valle.

Magari i movimenti che si preoccupano tanto di sbirciare in casa d’altri dal buco della serratura, farebbero certamente meglio a guardare cosa succede alle loro spalle, portando tra l’altro a compimento le loro promesse e i loro annunci, visto che è ormai da più di un anno che ci tempestano di richiami a grandi Réunion, che vengono puntualmente e clamorosamente disattesi.

Cari amici di Alpe e UVP, mia nonna diceva che quando punti un dito contro gli altri, tre dita puntano contro di te.

Meditate...Bien faire et laisser dire.