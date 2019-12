Alla Biblio di Quart il Pinocchio solidale del gruppo teatrale 'Gli Specchi'

Una lettura 'sociale' di Pinocchio, il più grande classico della letteratura italiana per bambini e nel contempo un'occasione di unione e incontro solidale nella giornata di Santo Stefano. Due obiettivi raggiunti - nel gremito auditorium delle Scuole medie di Quart - dallo spettacolo 'Pinocchio' messo in scena dal gruppo teatrale 'Gli Specchi' presieduto da Pamela Lale Demoz e fondato 28 anni fa per volontà dell'Amministrazione locale e della Biblioteca di Quart, allo scopo di avvicinare i giovani al mondo del teatro.

Con la regia di Guido Lamberti, coadiuvato da Giada Bessone che è stata anche l'applaudita fata della fiaba di Collodi, lo spettacolo ha incantato per circa due ore il pubblico di grandi e piccoli, le cui offerte andranno ai Volontari del Soccorso di Saint-Marcel per il sostegno al progetto Protezione Famiglie Fragili attuato dalla Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta.

Pinocchio è stato interpretato da Martina Boggero e il cast di attori ha compreso oltre a Giada Bessone anche Diego Gasbarre (Geppetto); Pamela Lale Demoz (Il Grillo Parlante); Barbara Desandré (la Volpe); Jean Paul Brulard (Mangiafuoco) Daniele Desandré (Mastro Ciliegia) e poi Mariella Morabito, Valentina Cappello, Gianluca De Vescovo. La rappresentazione è stata musicata dal vivo dal 'Non solo duo' Antonella Reggiani e Pierluigi Moccia e con Luca Maquignaz al sax.

Il gruppo teatrale 'Gli Specchi' propone ogni anno al suo pubblico tutti i generi letterari: commedie, drammi, gialli, musical da opere di Shakespeare, Feydeau, Agatha Christie, Pirandello, Goldoni e tanti altri.